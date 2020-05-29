Москва, , 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Российские медиа смогут пользоваться всеми мерами поддержки, предусмотренными государством для компаний и организаций из таких отраслей», — сообщает пресс-служба правительства.

В числе таких мер — полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС) и арендных платежей за использование недвижимого имущества. Это также беспроцентные кредиты на срочные расходы и выплату зарплат, льготные кредиты, мораторий на банкротство и проведение проверок.

Мишустин подчеркнул, что в условиях кризиса роль СМИ особенно важна, так как именно медиа предоставляют оперативную и достоверную информацию о том, что происходит.