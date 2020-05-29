Вашингтон, , 13:41 — REGNUM В Калифорнии выставлен на продажу Dodge Challenger 1972 года выпуска, который был переделан в монстр-трак. Объявление размещено на портале Tucson.craigslist.org.

Владелец потратил на модернизацию автомобиля свыше 40 тыс. долларов. Модель была доработана в Лас-Вегасе. Её пробег всего 10 700 миль (более 17 тыс. км).

При модернизации автомобилю была поставлена рама от внедорожника Chevrolet K5 Blazer и усилены мосты. Кроме того, Dodge обзавелся 37-дюймовые колесами. Кузов тюнеры оставили нетронутым.

Внутри салона все было полностью восстановлено. Установлены новые панели, потолок, сиденья, покрытия, а также нестандартная приборная панель со всеми новыми датчиками. Тюнеры оборудовали машину новым стерео Sony с Bluetooth и двумя усилителями Alpine для четырех динамиков Kenwood.

Цена на модель составляет 29 000 долларов (около 2,05 млн рублей).

Ранее стало известно, что тюнеры из американской компании Newport Convertible Engineering (NCE) сделали из Tesla Model 3 кабриолет.

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