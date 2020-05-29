Москва, , 13:32 — REGNUM Конечно, все граждане надеются, что выход из карантина завершится в ближайшее время. Однако надо понимать, что нет ничего более постоянного, чем временно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари», к. э. н Александр Разуваев, комментируя предложение Минтруда РФ ввести запрет на увольнения во время пандемии.

«Есть точка зрения, что режим ограничений сохранится в России до конца года. В Израиле, например, некоторые меры хотят сделать постоянными. Соответственно для некоторых компаний меняется и режим найма сотрудников.

Естественно, надо учесть и интересы бизнеса, именно бизнес платит налоги и создает рабочие места, и наемного персонала, Россия — социальное государство. Предложенные меры мне кажутся разумными и компромиссными в текущей ситуации.

Особо следует отметить, что для категорий работников, на которых не распространяется режим ограничительных мер, введение простоя происходит по действующему законодательству.

Главная проблема в том, что часть персонала особенно в регионах работает без официального оформления трудовой книжки.

Соответственно в этом случае права работников слабо защищены. Возможно, в будущем правительство приступит к решению данной проблемы», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, В Минтруда РФ предложили запретить отправлять работников в простой или увольнять по инициативе работодателя в период эпидемии.

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