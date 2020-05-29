Уфа, , 13:39 — REGNUM Свыше 257 миллионов рублей получили медицинские работники, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, за апрель текущего года в Башкирии. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на 24-м заседании государственного Собрания республики.

По его словам, за апрель 2020 года медицинские работники, оказывающие помощь это категории пациентов, получили 257,4 млн рублей. В том числе на эти цели из средств федерального бюджета было выделено 208,3 млн рублей, а из бюджета Башкирии — 49,1 млн рублей.

Максим Забелин отметил, что на 25 мая текущего года все заявки медучреждений были выполнены в полном объеме.

Он подчеркнул, что общая сумма выплат с апреля по июнь составит более двух млрд рублей. В том числе 1,9 млрд рублей будет выделено из средств федерального бюджета, а 112,7 млн рублей — из средство бюджета республики.

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