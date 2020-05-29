Чебоксары, , 13:26 — REGNUM В Чувашии завершаются работы по описанию границ населенных пунктов и границ муниципальных образований. При этом в управлении Росреестра отмечают недостаточное финансирование и заинтересованность местных администраций в данной работе.

По последним данным ведомства (на 1 апреля 2020 года), в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о границах 298 муниципальных образований (94%) и границах 1714 населенных пунктов, что составляет соответственно 94% и 99,1%.

Данная работа завершена в Новочебоксарске и Порецком районе, в 13 муниципальных образованиях число внесенных в реестр территориальных зон превышает 50%. Наименьшее количество территориальных зон внесено в Марпосадском районе, Козловском районе и в Канаше (менее 11%).

По словам руководителя управления Росреестра по Чувашии Екатерины Карпеевой, незавершенность данной процедуры объясняется низкой заинтересованностью местных администраций и отсутствием финансирования данных работ со стороны городских округов и сельских поселений. В ряде случаев внесению сведений о границах населенных пунктов препятствуют ошибки в генеральных планах сельских поселений.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году парламенты Ульяновской области и Чувашии поддержали установление границ между регионами. Перед этим в Чувашии была проведена работу по координатному описанию и постановке на кадастровый учет границы республики с Ульяновской областью, определено прохождение границы между данными регионами.