Новосибирск, , 13:25 — REGNUM Новосибирская область вошла в 15 регионов РФ, которые внесли наибольший вклад в жилищное строительство. Рейтинг по итогам 2019 года составило министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

«В целом по стране было построено 82 млн кв. м жилья. Основной ввод обеспечили 15 регионов. Это Московская область, Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Республика Татарстан, Ростовская, Свердловская области, Республика Башкортостан, Воронежская, Самарская, Новосибирская области, Красноярский край, Тюменская и Челябинская области», — отметил 28 мая на заседании правительства РФ министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

По данным министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, за первый квартал 2020 года план по вводу жилья в регионе выполнен на 106,5%, в эксплуатацию введено более 400 тысяч кв. м жилья.