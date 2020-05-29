Санкт-Петербург, , 13:23 — REGNUM

Министерство труда ориентируется на официальную статистику, которая сильно отличается от реальной картины на рынке труда, но меры, которые просчитываются на основании одной картины, а потом применяются к другой, эффективными быть не могут, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 29 мая, доцент НИУ ВШЭ Елена Кудрявцева, комментируя инициативу министерства труда.

Ранее РБК сообщило, что в ведомстве предлагают запретить до конца 2020 года отправлять работников в простой, а также увольнять их по инициативе работодателя.

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« Проблемы рынка труда носят системный характер, а министерство предпринимает попытки бороться с этими проблемами локально. Сейчас обострились все те проблемы, которые существовали и до эпидемии. Но реакция правительства на сложившуюся ситуацию не носит продуманного характера, именно потому, что свои меры они готовят прямо сейчас, в режиме экспресс-реакции. А экспресс-реакция в быстро меняющейся обстановке только усугубляет имеющиеся тенденции.