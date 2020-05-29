Сеул, , 13:01 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания T’Way Airlines организует второй чартерный рейс для эвакуации сограждан из Киргизии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 29 мая авиакомпания выполнила перелёт по маршруту Инчхон — Бишкек, на борту находились 57 человек.

Обратный рейс в Южную Корею будет организован 30 мая в первой половине дня. На родину вернутся около 170 человек.

Известно, что это второй рейс авиакомпании для эвакуации сограждан. 11 апреля T’way Airlines вернула в Южную Корею около 150 человек.

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Напомним, что в феврале текущего года авиакомпания T'way Airlines получила лицензию на организацию прямых авиаперевозок между Южной Кореей и Киргизией.