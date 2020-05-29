Москва, , 12:57 — REGNUM С января по апрель 2020 года в России было куплено 13 263 подержанных автомобиля сегмента «люкс», что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 29 мая сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Первенство среди люксовых автомобилей на вторичном рынке России занимает немецкая модель Mercedes-Benz S-Класса. За отчётный период в РФ было перепродано 3886 таких машин — на 15% меньше, чем год назад.

На втором месте модельного рейтинга разместился BMW 7-Серии — 1848 перепроданных экземпляров. Это на 15,5% меньше, чем за тот же период прошлого года. Тройку лидеров замыкает немецкий автомобиль — Audi A8. Его перепродажи уменьшились на 16% к прошлогоднему периоду и составили 1013 экземпляров.

Четвертое и пятое места в рейтинге самых популярных подержанных авто класса «люкс» занимают соответственно Audi A5 (661 ед.; — 37%) и Lexus LS (466 ед.; — 25%).

Напомним, в апреле 2020 года на рынке автомобилей с пробегом в РФ было куплено 2218 люксовых автомобилей, что на 53,6% меньше, чем в апреле 2019 года.

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