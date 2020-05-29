Салехард, 29 мая 2020, 12:51 — REGNUM На Ямале на 136 стройплощадках возводятся 82 жилых дома и 44 объекта социальной сферы. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
В 2020 году на Ямале планируют ввести в эксплуатацию 22 новых детских сада в Салехарде, Губкинском, Новом Уренгое, Пуровском, Надымском, Шурышкарском районах на более 4500 мест, в том числе более 1100 — в ясельных группах. А также новые школы — в Губкинском, Антипаюте, Яр-Сале и Горках.
Андрей Воронов пояснил, что работы на строительных площадках организованы по новым правилам.
К июню будет проведена ротация строителей-вахтовиков. Ранее вновь прибывшие прошли обследования на коронавирус и двухнедельную обсервацию.