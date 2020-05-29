Салехард, , 12:51 — REGNUM На Ямале на 136 стройплощадках возводятся 82 жилых дома и 44 объекта социальной сферы. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Несмотря на сложность ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, строители не меняют планов, поставленных в национальных проектах», — заявил заместитель губернатора ЯНАО Андрей Воронов.

В 2020 году на Ямале планируют ввести в эксплуатацию 22 новых детских сада в Салехарде, Губкинском, Новом Уренгое, Пуровском, Надымском, Шурышкарском районах на более 4500 мест, в том числе более 1100 — в ясельных группах. А также новые школы — в Губкинском, Антипаюте, Яр-Сале и Горках.

Андрей Воронов пояснил, что работы на строительных площадках организованы по новым правилам.

«В условиях Крайнего Севера до 80% персонала — это вахта. В начале режима повышенной готовности со строителями была договоренность о продлении вахтового периода. Люди работали на наших объектах по 2,5 месяца», — сообщил Андрей Воронов.

К июню будет проведена ротация строителей-вахтовиков. Ранее вновь прибывшие прошли обследования на коронавирус и двухнедельную обсервацию.