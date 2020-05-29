Красногорск, 29 мая 2020, 12:48 — REGNUM В Подмосковье с 29 мая ослабляются ограничения в работе строительных рынков, магазинов непродовольственных товаров и организаций, предоставляющих бытовые услуги населению. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает Мособлштаб.
Рынки и магазины будут работать по стандарту. Откроются магазины непродовольственных товаров, площадью до 400 м кв., которые имеют отдельный вход с улицы. Аналогичные требования к компаниям, предоставляющим бытовые услуги: химчисткам, ателье, ремонтам обуви и компьютеров. Действующие ограничение продлены до 14 июня.