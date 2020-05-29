Вашингтон, , 12:48 — REGNUM Несмотря на пандемию коронавируса продовольственную ситуацию в КНДР сложно назвать катастрофической, сообщает американский портал 38 North.

Аналитики отмечают, что эпидемия нарушила поставки продовольствия в страну, однако в 2019 году в КНДР зафиксировано увеличение объёмов производства зерна.

По данным министерства объединения Южной Кореи, в 2019 году объём производства зерна в КНДР составил 4,64 млн тонн, что меньше среднего показателя за последние три года, но больше на 100 тыс. тонн, чем в 2018 году.

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Эксперты также допускают, что Китай мог оказать помощь КНДР и улучшить продовольственную ситуацию в стране.

Кроме того, в течение нескольких месяцев на рынках Северной Кореи наблюдается рост цен, аналитики считают, что беспокойство среди населения растет из-за возможного дефицита продовольствия, вызванного закрытием границ.