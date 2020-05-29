Набережные Челны, Татария, 29 мая 2020, 12:19 — REGNUM В связи с появлением новых заказов на продукцию автопредприятие КамАЗ отказалось от перехода на трехдневный режим работы. Соответствующий приказ компании опубликовал на своей странице «ВКонтакте» руководитель пресс-службы предприятия Олег Афанасьев.
В новом постановлении КамАЗа говорится об изменении приказа-постановления
«Как мы ранее говорили, что наличие приказа о неполной рабочей неделе не значит, что он будет введен», — отметил Афанасьев.
Напомним, в апреле 2020 года было выпущено 3113 машин КамАЗ.
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