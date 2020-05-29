Москва, , 12:14 — REGNUM Значительное число граждан РФ в скором времени будут вынуждены перейти на более скромный уровень жизни, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 29 мая корреспонденту ИА REGNUM.

«Когда все переходные процессы минуют, и те, кому положено обанкротиться, обанкротятся, безработные, помыкавшись, найдут себе работу в более тяжёлых условиях и за меньшие деньги (мы, кстати, можем сократить квоту на мигрантов, если всё будет плохо), то для большинства людей это будет означать понижение социального статуса, снижение дохода, — сказал он. — Когда все эти процессы пройдут, мы просто-напросто вернёмся в состояние жизни при гораздо меньших доходах. Возможно, мы откатимся к 2003 году. Рано или поздно экономика сбалансируется. Но ценой этого баланса будет более скромный уровень жизни. У значительного числа граждан РФ».

Как пояснил Хестанов, по мере того как будет падать ВВП на душу населения, «мы будем просто съезжать в 1999—2000 годам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что ограничительные меры, объявленные в связи с распространением коронавируса, обернулись сокращением зарплаты для более чем половины трудоустроенных жителей России.