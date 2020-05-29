Майкоп, , 12:14 — REGNUM Финансирование госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в Адыгее в 2020 году составит 872,5 млн рублей, из них 673,5 млн рублей направлено из федеральной казны. По сравнению с прошлым годом общий объем средств, выделенных на реализацию программы из бюджетов трех уровней, увеличился более чем в четыре раза, сообщили ИА REGNUM 29 мая в пресс-службе главы и правительства республики.

Так, в сельской местности Адыгеи в текущем году запланировано строительство 71,4 км распределительных газопроводов низкого давления. В частности, в июне будет сдан распределительный газопровод низкого давления в хуторе Семено-Макаренском, в результате чего газификация Шовгеновского района достигнет 100%. Отмечается, что в настоящее время средний уровень газификации сельской части республики составляет 77,1%.

Планируется проложить почти 13 км водопроводных сетей и 7,5 км дорог, построить два дома культуры в Красногвардейском районе, один ФАП в Гиагинском районе, физкультурно-оздоровительный мини-парк в Теучежском районе. Власти также намерены реализовать 12 проектов по благоустройству сельских территорий в Кошехабльском, Майкопском и Шовгеновском районах.

Предусмотрены и новые мероприятия, ранее не включавшиеся в программы по устойчивому развитию сельских территорий. В частности, планируется строительство 4 км сетей электроснабжения в городе Адыгейске, капремонт пяти домов культуры и одного ФАПа. Кроме того, будет закуплено 16 единиц автотранспорта для обслуживания районных больниц и автобусы для восьми школ Майкопского района.