Москва, , 12:12 — REGNUM В России доля просроченных микрозаймов выросла за апрель на 2,7%, до 40,7%, сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс».

По словам директора компании Олега Лагуткина, объем ранней просрочки до 30 дней по итогам апреля вырос на 32,5%, приблизившись к 4 млрд рублей.

При этом, отметил он, такой объём ранней просрочки не является чем-то критичным для отрасли в целом.

«Аналогичный объём встречался, например, в сентябре прошлого года, а в последующие месяцы объём стабилизировался на уровне 2,5 млрд рублей», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2020 года в России средний размер потребительских кредитов вырос на 2,4% и по сравнению с мартом (230,7 тыс. рублей) и достиг рекордного уровня в 236,3 тыс. рублей.

Самый большой размер выданных потребкредитов зафиксирован в Москве (510,7 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (395,1 тыс. рублей) и Подмосковье (365,7 тыс. рублей).

Читайте также: Долговая нагрузка граждан России достигла исторического максимума