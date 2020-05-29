Тулун, Иркутская область, , 12:09 — REGNUM Объекты в пострадавшем от наводнения Тулуне в Иркутской области возводятся полным ходом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приангарья, об этом заявил зампред правительства России Марат Хуснуллин при осмотре города. Организацию работ он оценил, как неплохую.

В настоящее время строится 13 объектов в микрорайоне Угольщиков, в том числе школа на 1275 мест. Её, по словам зампреда, «реально сдать» уже к 1 сентября. Здесь же возводится инфекционное отделение городской больницы на 28 коек.

«Проблема одна — сжатые сроки. Здесь короткое лето, поэтому организационная работа должна вестись в круглосуточном режиме. Ряд объектов связаны между собой: нужно чтобы и дорогу вовремя отремонтировали, и подвели инженерные сети», — отметил он.

По словам исполняющего обязанности губернатора Игоря Кобзева, работы велись и в период пандемии, для чего здесь были приняты меры безопасности. В частности, строителям выдали специальное разрешение, а работники из других регионов проходят двухнедельную обсервацию.

По его словам, темпы строительства будут наращиваться. Так, будут усилены работы по придомовым территориям, общественным пространствам и приведению в порядок дороги. На недоработки в этих направлениях указал зампред.

«С подрядными организациями, которые будут саботировать работу, мы будем разбираться отдельно, подключая правоохранительный блок», — подчеркнул Игорь Кобзев.

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