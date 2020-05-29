Вильнюс, , 12:04 — REGNUM На одного жителя Литвы от 15 лет в 2019 году приходилось в среднем по 11,1 литров выпитого чистого спирта. Такие данные сегодня, 29 мая, представил литовский департамент статистики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Это на 0,1 литр меньше, чем в 2018 году. Всего в розничной торговле Литвы за год было продано 2,9 млн декалитров крепких спиртных напитков (водки, виски, коньячных напитков и так далее). Это на 4 декалитров или 0,1% меньше, чем годом ранее.

Вина и ферментных напитков продано 3,4 млн декалитров (на 0,2% больше, чем в 2018 году), пива — 21,6 млн декалитров (на 1,2% меньше).

За год цены на алкоголь в рознице подорожали на 2%. На это повлияло повышение акцизов на алкогольную продукцию.