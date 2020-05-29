Ростов-на-Дону, , 12:01 — REGNUM В Ростовской области назвали стоимость трёхнедельной смены в летнем лагере для детей. По словам министра труда и социального развития региона Елены Елисеевой, цены на путёвки решено оставить на уровне 2019 года.

Так, отдых в загородном лагере составит 15 тыс. 400 рублей, в лагере санаторного типа — 20 тыс. 900 рублей. При этом льготной категории граждан путёвки предоставят бесплатно.

«Малоимущим родителям путевки предоставляются бесплатно. Кроме того, мы продолжаем выплачивать компенсации родителям и предприятиям за самостоятельно приобретенные путевки, финансирование этих задач сохранено в полном объёме», — отметила Елисеева.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области летнюю оздоровительную кампанию планируется начать 1 июля. В настоящее время ведётся благоустройство территорий. При этом особое внимание будет уделено выполнению санитарных требований.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области назвали дату открытия летних детских лагерей