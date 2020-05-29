Сеул, , 12:17 — REGNUM Пандемии коронавируса продолжает оказывать негативное влияние на рынок труда Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства труда.

Согласно опубликованным данным, в апреле текущего года в компаниях Южной Кореи работали 18,22 млн человек, что на 2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что данный показатель продолжает падать на протяжении двух месяцев подряд. Кроме того, нынешнее снижение является самым большим с июня 2009 года.

Отмечается, что количество рабочих на предприятиях со штатом свыше 300 человек увеличилось на 14 тыс. человек, однако на предприятиях со штатом менее 300 человек, напротив, сократилось на 379 тыс. человек.

В частности, больше всего пострадали люди, работающие в отраслях, требующих прямого контакта с другими людьми. Количество занятых в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса сократилось на 13%, в сфере образования и туризма — более чем на 5%.