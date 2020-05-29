Орск, Оренбургская область, , 11:50 — REGNUM В Оренбургской области ликвидация Южно-Уральского никелевого комбината не планируется. Об этом свидетельствует коллективный договор, который заключен на заводе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Федерации профсоюзов Оренбуржья.

В организации отметили, что договор подписан на три года. При этом работодатель, который находится сегодня в не самых простых условиях, корректировать его положения в свою пользу не пытался. На заводе работают 146 человек.

«Предприятие находится на консервации, но продолжает работать и заниматься непрофильной деятельностью. При этом каких-либо задержек по выплатам заработной платы нет. Что касается запуска предприятия, то такие попытки предпринимались и предпринимаются. Говорить о возобновлении прежнего производства уже не приходится, но перепрофилировать работу предприятия быть может удастся», — сказала заключила председатель первичной профсоюзной организации никелькомбината, входящей в структуру ГМПР Наталья Фадеева.

По данным отчета за I квартал 2020 года на фоне спада производительности труда из-за снижения выручки от реализации шлака отмечен рост объема выручки от оказания услуг по размещению вагонов на железнодорожных путях комбината, аренды имущества.

Фонд начисленной заработной платы за январь-март увеличился по сравнению с 2019 годом и составил 15,4 млн рублей, а выплат социального характера — 800 тысяч рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: ОАО "Южуралникель": в поисках выхода из кризиса (Оренбуржье)