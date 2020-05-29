Москва, , 11:49 — REGNUM Уровень долговой нагрузки граждан РФ продолжит расти, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 29 мая корреспонденту ИА REGNUM.

«Когда снимут значительную часть ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса, мы, скорее всего, увидим волну банкротств предприятий, роста безработицы и так далее, — сказал Хестанов. — Всё дело в том, что предприятиям сейчас просто технически сложно обанкротиться — введено много ограничений, многие учреждения просто не принимают посетителей. Поэтому самый вероятный сценарий — ограничения ослабят, и после этого по стране прокатится волна банкротств. Как следствие будет всплеск безработицы, и вот тогда-то многие ощутят на себе последствия кризиса. Сильнее всего пострадает сфера услуг, мелкий и розничный бизнес, а там как раз в основном частники».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хестанов заявил, что в то время как одна часть граждан России сильно сократила траты и начала экономить, другая пытается затыкать свои финансовые прорехи новыми займами.

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