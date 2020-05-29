Москва, , 11:44 — REGNUM Сокращение ВВП России на 12% — это ещё по-божески, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик» политолог Марат Баширов, комментируя данные Минэкономразвития РФ.

«Сумбур действий в регионах, особенно в Москве, привёл к параличу малых и средних предприятий и снижению потребительского рынка.

Экономику поддержали строительная, металлургическая и автомобильные отрасли, которые защитили вице-премьеры Марат Хуснуллин и Юрий Борисов.

Сырьевики были защищены тем, что их рабочие предприятия находятся далеко от городов.

И они обошлись малой кровью в части заболевших сотрудников. Так что 12% падения ВВП «сделали» МСП», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минэкономразвития, ВВП России в апреле 2020 года снизился на 12% в годовом выражении.

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