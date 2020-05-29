Минск, , 11:17 — REGNUM Китайская компания Changan может наладить выпуск новых кроссоверов CS35 Plus на предприятии «Юнисон» в Минске. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Портал приводит в доказательство этого изображения машинокомплектов для крупноузловой сборки, которые были сделаны на территории автозавода. Кроме того, ранее появилось объявление о новой вакансии «специалиста по контролю качества на автомобильный завод» под Минском. В компании пока официально не сообщили о выпуске новых моделей.

Changan CS35 Plus в Белоруссии уже были представлены, они поставляются из Китая. Кроме того, на белорусском авторынке продаются предыдущие версии CS35 и новые модели CS55 и CS75 FL. Компания собирается до конца 2020 года продать 1000 автомобилей в Белоруссии.

Ранее стало известно, что в 2021 году на российском авторынке может появится 150-сильная версия кроссовера Changan CS35 Plus.

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