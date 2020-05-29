Москва, , 11:13 — REGNUM Несмотря на то, что долговая нагрузка граждан РФ достигла исторического максимума, банковская система РФ относится к этому спокойно и создаёт резервы. Об этом 29 мая корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов. Так он прокомментировал новость о том, что долговая нагрузка граждан России достигла рекордного показателя в 10,9% доходов.

«Скорее всего, последствием такого поведения жителей РФ будет рост плохих долгов, — сказал Хестанов. — Многие банки это прогнозируют, относятся к этому спокойно и создают резервы. Поэтому пока какой-то особой драмы для банковского сектора не видно. Более того, ЦБ РФ достаточно давно предвидел такой сценарий и поэтому менял регулирование так, чтобы притормаживать активность коммерческих банков по выдаче кредитов. У отдельных банков могут возникнуть трудности, но для банковской системы в целом ситуация ожидаемая, и никто переживать не будет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по оценкам ЦБ РФ, рост долговой нагрузки произошёл главным образом за счёт необеспеченного кредитования, что создаёт потенциальные риски ухудшения качества портфеля кредитов, предоставленных физическим лицам.

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