Москва, 29 мая 2020, 11:13 — REGNUM Несмотря на то, что долговая нагрузка граждан РФ достигла исторического максимума, банковская система РФ относится к этому спокойно и создаёт резервы. Об этом 29 мая корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов. Так он прокомментировал новость о том, что долговая нагрузка граждан России достигла рекордного показателя в 10,9% доходов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по оценкам ЦБ РФ, рост долговой нагрузки произошёл главным образом за счёт необеспеченного кредитования, что создаёт потенциальные риски ухудшения качества портфеля кредитов, предоставленных физическим лицам.
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