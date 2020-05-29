Москва, , 11:17 — REGNUM Вентиляторы в первые недели мая в Москве покупали вдвое чаще, чем в прошлом году. Продажи сплит-систем и кондиционеров выросли ещё заметнее, говорится в исследовании оператора фискальных данных «Платформы ОФД».

В период с 1 по 20 мая вентиляторов в России было продано на 16% больше, чем за тот же период 2019 года. В денежном выражении объём продаж увеличился на 30%. В среднем такая покупка обошлась в 1250 рублей (+14% к прошлому году).

В Москве было продано почти вдвое больше вентиляторов, в денежном выражении рост продаж составил 136%.

Кроме того, количество покупок сплит-систем и кондиционеров выросло в столице на 132%, в денежном выражении — на 116%. Средний чек составил 17 200 рублей. По России в целом покупок стало меньше на 3% при среднем чеке на 18 700 рублей.

Напомним, «Платформа ОФД» является крупнейшим оператором фискальных данных, в распоряжении которого есть информация с более 900 тыс. онлайн-касс на территории России.