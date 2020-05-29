Ташкент, , 10:53 — REGNUM Соглашение о взаимном предоставлении 50-процентной скидки на грузовые железнодорожные перевозки подписали представители Узбекистана и Казахстана. Об этом заявил узбекистанский посол в Нур-Султане Саидикрам Ниязходжаев на видеоконференции.

Дипломат принял участие в международной конференции, посвященной сотрудничеству стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) после выхода из пандемии. Ниязходжаев добавил, что узбекистанская сторона отрабатывает вопрос по снижению тарифов для перевозки по территории Афганистана.

Напомним, в феврале 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил организовать такую таможенную систему, при которой контроль груза выполняется до прибытия на границу.

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