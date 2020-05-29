Тула, , 10:52 — REGNUM Трое пациентов с диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области за последние сутки, сообщили 29 мая в региональном оперативном штабе.

«Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от двусторонней полисегментарной пневмонии. Это жители Тулы, Богородицка и Щекинского района в возрасте старше 65 лет. У них в анамнезе — тяжелые хронические заболевания», — сообщили в региональном оперштабе.

Таким образом число летальных исходов среди пациентов с положительными тестами на коронавирус достигло 33. Всего подтверждено 3 тыс. 644 случая заражения.