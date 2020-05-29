Тбилиси, , 10:48 — REGNUM Сокращение экономики Грузии в апреле составило 16,6%. Об этом говорится в отчете, который 29 мая опубликовала Национальная служба статистики (Грузстат).

«По предварительной оценке, в апреле по сравнению с соответствующим периодом прошлого года реальный рост ВВП несколько замедлился, и мы имеем сокращение экономики на 16,6%», — говорится в отчете.

Также сообщается, что общее снижение ВВП по итогам первых четырех месяцев текущего года составило 3,6%.

Напомним, в Грузии для предотвращения распространения коронавируса на протяжении двух месяцев действовал режим чрезвычайного положения. Многие предприятия были остановлены. В конце мая начался новый этап по смягчению карантинных мер.

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