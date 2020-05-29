Москва, , 10:40 — REGNUM Министерство обороны РФ 18 июня 2020 года проведёт закрытый аукцион, в рамках которого планируется закупить метеорологические радиолокационные комплексы ближней зоны. Начальная цена лота превышает 1 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всего планируется закупить три комплекса, которые должны предоставить заказчику в течение трёх лет — по одному в год. Оборудование, будет поставлено до 10 ноября 2020 года, оплатят в сумме 172 863 409,95 рубля, до 10 ноября 2021 года — 408 193 360 рублей, а до 10 ноября 2022 года — 492 444 469,91 рубля. Общая начальная цена лота — 1 073 501 239,86 рубля. Финансирование будет осущеставляться в пределах лимитов бюджетных обязательств. Оплачиваться закупка будет из средств федерального бюджета.

Напомним, закупаемые ведомством комплексы создают радиолокационные метеорологические поля «в местах установки и выдачи информации о метеорологических явлениях, их параметров и характеристик».