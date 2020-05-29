Нур-Султан, , 10:34 — REGNUM Запрет на экспорт сельскохозяйственной продукции из Казахстана отменятся с 1 июня 2020 года. Это следует из приказа министерства сельского хозяйства республики, размещенного на сайте ведомства.

Ограничение на экспорт некоторых товаров в Казахстане ввели из-за пандемии коронавируса для обеспечения продовольственной безопасности. Планировалось, что эта мера позволит не допустить дефицит социально значимых товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан Омаров заявил, что власти республики планируют снять запрет на экспорт продовольственных товаров.

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