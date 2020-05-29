Москва, , 09:53 — REGNUM В целом на рынке нефти ситуация продолжает улучшаться. Спрос восстанавливается на фоне постепенно возобновления полноценной экономической жизни в разных регионах мира, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Не исключено, что в следующем месяце отчеты ОПЕК и МЭА будут содержать более позитивные оценки спроса. Также о росте спроса свидетельствует снижение запасов в нефтехранилищах США.

Тем не менее на горизонте все ещё остаётся два важных фактора, которые могут остановить рост цен и все внимание инвесторов приковано именно к ним.

Во-первых, растущее напряжение между США и КНР, рынок находится в ожидании решения Дональда Трампа о том, какие меры будут приняты Вашингтоном по отношению к Китаю.

Во-вторых, все ещё остаётся вопрос в том, смогут ли Россия и Саудовская Аравия прийти к общему решению касательно объемов добычи нефти.

Напомним, что Россия планирует уже в июле нарастить добычу на 500 тыс. баррелей в день согласно договору с ОПЕК+, но Саудиты хотят продлить сокращение добычи как минимум до осени. От того, к какому решению придут страны, зависит многое.

И пока не будет принято решение ОПЕК+, есть большая вероятность, что консолидация продолжится вблизи отметки $36,98 за баррель.

В долгосрочной перспективе, вероятнее всего, рост цен продолжится, так как в целом наблюдается рост спроса на нефть, а также большую роль играет постепенное снятие ограничительных мер в большинстве стран и начало автомобильного сезона.

Если тенденция будет именно такая и на рынке не появится новых негативных факторов влияния и не разразится новый этап торговой войны между США и КНР, то цены марки Brent вернутся к уровню $40 за баррель.

На фоне роста цен на нефть, а также других факторов поддержки, рубль в перспективе тоже будет укрепляться. Пара доллар/рубль уже летом может достичь уровня 67 — 70, пара евро/рубль уйти в диапазон 75 — 77.

На данный момент поводов для паники нет. С лета начинается постепенный выход России из самоизоляции, поэтому экономика РФ начнет оживать и будут дополнительным подспорьем для укрепления рубля.

Кардинально изменить ситуацию может только форс-мажор, например, вторая волна коронавируса, разрыв соглашения ОПЕК+ и подобное», — считает эксперт.

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