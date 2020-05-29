Горно-Алтайск, , 09:56 — REGNUM В правительстве Республики Алтай в ходе совещания антикризисного штаба обсудили план действий по восстановлению экономики региона с поэтапным снятием ограничительных мер. Об этом рассказали журналисты ГТРК «Горный Алтай».

В рамках своего доклада, глава республики Олег Хорохордин сообщил, что ситуация в экономики региона остается непростой. Работа организаций, в которых предусматривается массовое пребывание людей, приостановлена до особого распоряжения. Объекты турбизнеса закрыты.

Комментируя последствия ограничительных мер для сферы туризма, Хороходин заявил: «Прогнозировать летний сезон сейчас очень сложно. Снятие ограничений, их смягчение или продление будет зависеть исключительно от складывающейся обстановки».

Журналисты рассказали, что для поддержки отрасли в регионе приостановлены проверки организаций, продлены сроки сдачи отчетности, остановлены штрафные санкции за нарушения законодательных требований. Также предприниматели могут воспользоваться предоставляемыми в этот период беспроцентными кредитами на цели выплаты заработной платы сотрудникам.

В сюжете телеканала также сообщили о ситуации с трудоустройством жителей региона, которая обсуждалась на совещании. В службе занятости республики зарегистрированы более пяти тысяч безработных. Из них 1109 человек — это граждане, уволенные с 1 марта. Для этой категории безработных назначено пособие в размере 12 130 рублей.

Как сообщил глава республики, подобные совещания, на которых будут обсуждаться меры восстановления экономики региона, будут проводиться в формате антикризисного штаба еженедельно.