Москва, , 09:48 — REGNUM Получить наиболее выгодное предложение на покупку новых российских автомобилей можно будет получить сразу после снятия всех ограничительных мер, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили 29 мая в Минпромторге РФ.

«Что касается динамики спроса после снятия режима ограничений в различных регионах, потенциальные клиенты сейчас могут получить наиболее выгодное предложение по приобретению нового российского автомобиля», — сообщили ТАСС в министерстве.

Также сообщается, что открытие автосалонов позволит заводам постепенно нарастить производство машин, это в свою очередь поддержит занятость большого количества сотрудников всей цепочки.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за апрель в России было реализовано 38 922 автомобиля, что на 72,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Автосалоны были закрыты в соответствии с указом президента России Владимира Путина 30 марта 2020 года. Они могли осуществлять услуги по продаже автомобилей только в онлайн-формате. С 12 мая автодилерам в Москве разрешили ремонтировать машины. С 1 июня автомобильные салоны откроются в столице.

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