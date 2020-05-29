Сеул, , 09:38 — REGNUM В Южной Корее намерены выделить дополнительные средства на поддержку бюджетных авиакомпаний, испытывающих временные трудности из-за коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на главу Комиссии по финансовому надзору страны.

«Помощь бюджетным авиакомпаниям уже была оказана, однако если компании нуждаются в дополнительных средствах мы можем их обеспечить», — сообщили в комиссии.

Однако, будут ли дополнительные средства выделены государственными банками или фондами не уточняется.

Напомним, что ранее правительство страны оказало поддержку бюджетным авиакомпаниям через программу Корейского банка развития в размере 145,3 млрд вон (~$117,6 млн).