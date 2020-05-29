Уфа, , 09:39 — REGNUM Новый современный инфекционный госпиталь, построенный в рекордно-короткие сроки, торжественно откроют 30 мая в Башкирии. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, госпиталь, площадью 16 тысяч кв. метров, возведенный за 55 дней, примет первых пациентов 1 июня. В нем будут лечить пациентов с коронавирусной инфекцией. Новый госпиталь примет всех инфицированных больных, которые сейчас лечатся в других стационарах региона. Поэтому жители снова смогут получать медицинскую помощь в больницах и клиниках, где ранее лечились пациенты с COVID-19.

Таким образом, в регионе будут решена проблема получения оперативной медицинской помощи. Помимо этого, новое медицинское учреждение создаст в республике резерв современных инфекционных койко-мест.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что здание инфекционного госпиталя было построено в Уфимском районе из быстровозводимых конструкций. Большую часть строительных материалов изготовили местные производители. Это медицинское учреждение рассчитано на 470 пациентов.

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