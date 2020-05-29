Владивосток, , 09:31 — REGNUM Промышленный холодильник построит в Приморье АО «Рыболовецкий колхоз «Новый мир» (входит в группу компаний «Доброфлот»). Стоимость строительства оценивается в 1,2 млрд рублей.

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Как сообщил Интерфакс, полностью завершить строительство компания планирует в 2021 году. Холодильник станет частью создаваемого логистического комплекса.

В настоящее время уже готов проект холодильника, получено разрешение на строительство, начат монтаж металлоконструкций. Промышленный объект позволит единовременно хранить 15 тыс. тонн рыбы. Холодильник будет расположен рядом с рыбоперерабатывающим заводом.

В дирекции компании сообщили, что реализация проекта позволит сократить издержки компании и создать резерв сырья и готовой продукции в условиях дефицита холодильных мощностей в период путины на красную рыбу.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе рекордной лососевой путины 2018 года эксперты отмечали, что богатейший улов некуда выгружать, негде хранить, логистическая проблема не позволяет быстро доставлять рыбу потребителям в России. Поэтому львиная доля улова уходит в порты Южной Кореи и Китая.