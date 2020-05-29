Москва, , 09:23 — REGNUM По итогам января — апреля 2020 года валовой внутренний продукт в России уменьшился на 1,9%. Это следует из доклада Министерства экономического развития «Картина деловой активности за апрель 2020 года».

По данным ведомства, в апреле 2020 года спад ВВП составил 12%, а по итогам первого квартала наблюдался рост в 1,6%. Наибольший вклад в ослабление экономики внес сектор потребительских услуг — их объем сократился на 37,9%.

В министерстве отметили, что такой спад связан с введением ограничений в сфере досуга, культуры и спорта, а также бытовых услуг. Оборот в розничной торговле сократился на 23,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует спад ВВП России по итогам 2020 года на 5%. Ранее агентство оценивало спад экономики в 3,3%.

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