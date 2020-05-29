Москва, , 09:23 — REGNUM В России в апреле 2020 года препараты от ОРВИ в среднем подорожали на 7,6% в сравнении аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group.

Так, зафиксировано подорожание нафтизина (за упаковку 10 мл цена увеличилась более чем в два раза, 15 мл — на 80%), термопсола — на 78%, сиропа термопсиса с солодкой — на 77%.

Йод подорожал на более чем 30%, до 21 рубля за упаковку, валидол — на 23%, до 36 рублей, линекс — почти на 23%, до 262 рублей.

Троксерутин подорожал на 21,5%, до 128 рублей, левомеколь — на 21,2%, до 155 рублей, передают «Известия».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным DSM Group, в России по итогам первого квартала 2020 года выросли продажи антибиотиков. За январь-март в аптеках было продано 65 млн упаковок антибактериальных препаратов, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (57,3 млн).

Читайте также: В России обнаружен рост продаж антивирусных препаратов