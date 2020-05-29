Ярославль, , 09:21 — REGNUM Кассационный суд поддержал требования природоохранной прокуратуры и обязал мэрию Ярославля обеспечить очистку сточных вод в городе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Ярославскую природоохранную прокуратуру.

Стоки городской канализации в Ярославле City-yaroslavl.ru

Речь идет о сбросе сточных вод из городской канализации в реку Волга. Природоохранная прокуратура подавала иск с требованием обеспечить очистку сточных вод, поступающих через врезки ливневой канализации в Суринский коллектор. Суды в Ярославле иск прокуратуры удовлетворяли, мэрия оспаривала выносимые решения в судах следующей инстанции. Последняя жалоба мэрии с февраля по май 2020 года рассматривалась Вторым кассационным судом в Москве.

«Вторым кассационным судом общей юрисдикции по результатам рассмотрения кассационной жалобы ответчика вынесено кассационное определение об оставлении решений судов первой и второй инстанций без изменения, кассационной жалобы без удовлетворения. Устранение нарушения находится на контроле прокуратуры», — рассказали в Ярославской природоохранной прокуратуре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в Волгу через Суринский коллектор сбрасывается 45 процентов всех неочищенных сточных вод Ярославской области.

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