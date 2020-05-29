Барнаул, , 09:12 — REGNUM В январе — апреле 2020 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, темпы строительства жилья в Алтайском крае снизились на 21,7%. Такие данные корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Алтайкрайстате.

Всего за четыре месяца предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками было построено 2670 новых квартир общей площадью 177,7 тыс. кв. метров. В этом количестве не учитывались жилые дома, построенные на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства.

«Индивидуальными застройщиками за счет собственных и заемных средств построено и введено в действие 70,1 тыс. кв. метров жилых домов, что составляет 39,5% от общего ввода по краю. Показатель на четверть меньше уровня соответствующего периода прошлого года.

В 19 муниципальных районах и 2 городских округах края ввод жилья увеличен. Наибольшие темпы роста к прошлому году наблюдались в Кулундинском (в 10,5 раза), Целинном (в 8,3 раза), Романовском (в 4 раза), Крутихинском (в 3,9 раза), Михайловском (3,5) районах и Белокурихе (в 1,8 раза)», — сказано в официальном сообщении статистиков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин отмечал, что план ввода 780 тысяч квадратов жилья, о котором напомнил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, видится вполне реалистичным.

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