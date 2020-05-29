Самара, , 09:02 — REGNUM Межвузовский кадровый центр планируют создать в Самарской области. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос рассматривался на совещании в правительстве региона, которое было посвящено вопросам образования.

Отмечается, что этот кадровый центр объединит работу вузовских центров трудоустройства. По средствам электронной платформы будет осуществляться взаимодействие вузов и предприятий региона.

Школьникам тоже помогут с трудоустройством на летние месяцы.

По словам руководителя департамента по делам молодежи Сергея Бурцева, с некоторыми предприятиями уже были проведены переговоры, на которых договорились о предоставлении школьникам удаленной работы. Они будут оцифровывать документы, вести электронный документооборот, вести страницы в социальных сетях и делать другую работу.

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