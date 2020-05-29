Москва, , 08:53 — REGNUM По итогам января-апреля 2020 год самой продаваемой в Москве грузовой машиной стал КамАЗ-5490. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за отчётный период в Москве приобретено 208 грузовых автомобилей — на 13,7% меньше результата прошлого года.

На втором месте разместилась немецкая модель Mercedes-Benz Actros. Её столичным дилерам удалось реализовать в количестве 193 единиц. Это на 15,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. Тройку лидеров замыкает модель «ГАЗон NEXT». Этот грузовик московские автолюбители приобрели в количестве 164 единиц (-19%,).

Далее в модельном рейтинге популярных грузовых машин идут КамАЗ-65 115 (158 ед.; — 24%) и «КамАЗ-43 118» (155 ед.; — 18%).

Напомним, за январь-апрель текущего года в Москве было продано 2526 новых грузовых машин. Это на 15,7% меньше результата продаж прошлого года.

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