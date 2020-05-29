Кейптаун, , 08:52 — REGNUM В южноафриканской авиакомпании South African Airways (SAA) заявили, что у компании недостаточно средств, чтобы выплатить сотрудникам их майские зарплаты. Об этом передает независимый новостной веб-сайт IOL со ссылкой на заявление SAA.

По информации журналистов, с начала мая около 5000 сотрудников находились в неоплачиваемом отпуске.

Как сообщил основатель авиационного профсоюза солидарности Дерек Мэнс в интервью информационному агентству Reuters, в этом месяце сотрудники могут рассчитывать только на получение средств из Фонда страхования от безработицы.

Изначально в рамках мер антикризисного управления из авиакомпании планировалось уволить 5000 сотрудников, что было остановлено судом по трудовым вопросам, сообщают журналисты.