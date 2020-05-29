Самара, , 09:00 — REGNUM Размер платы за проживание в общежитиях вузов пересмотрят в сторону уменьшения в Самарской области. Об этом 28 мая сообщил председатель Совета ректоров Геннадий Котельников на совещании в правительстве региона.

По его словам, из 15 тысяч студентов, которые проживают в общежитиях вузов области, десять тысяч студентов уехали домой на период дистанционного обучения. Поэтому было решено пересмотреть размер оплаты за проживание. Скидку в 50 процентов получат студенты, которые возвратились домой на этот период, а те, кто не уезжал, получат 25-процентную скидку.

Причем плату отменят тем студентам, совокупный месячный доход семьи которых меньше прожиточного минимума на каждого члена семьи.

Сообщается, что в текущем году вузы региона не будут поднимать плату за обучение.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области ЕГЭ стартует в начале июля