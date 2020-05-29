Москва, , 08:41 — REGNUM По итогам первых четырёх месяцев 2020 года в Москве было реализовано 2526 новых грузовых автомобилей, что на 15,7% меньше результата продаж прошлого года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

На грузовики заграничных брендов в отчётный период пришлось 10,6% от объёма всех продаж грузовых автомобилей в Москве. В числовом выражении продажи иномарок составили 1366 единиц.

Первое место по продажам среди грузовиков в столице занимает КамАЗ. Его за четыре месяца текущего года приобрели 837 человек. При этом продажи таких авто сократились на 21% к прошлому году.

Второе место делят между собой грузовики марки Isuzu и MAN. За январь-апрель московские дилеры реализовали их по 210 единиц. При этом грузовых машин Isuzu было продано на 10,5% больше, чем год назад, а грузовиков MAN на 9,5% меньше, чем за январь-апрель прошлого года.

Тройку лидеров в марочном рейтинге грузовиков замыкает Mercedes-Benz — 194 проданных авто (-17,4%).

Напомним, в апреле нынешнего года московские дилеры продали 4744 новые легковушки. Это на 79% меньше, чем было продано за аналогичный месяц в прошлом году.

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