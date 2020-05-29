Чебоксары, , 08:35 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ОАО «Чувашпечать» распродают торговые киоски. Предметом купли-продажи являются строительные материалы, получаемые в результате демонтажа, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Отмечается, что с согласия собрания кредиторов заключены прямые договора купли-продажи на торговые киоски — строительные материалы от их демонтажа. Киоск в Ядрине по улице Комсомольская продаётся за 8 тыс. рублей, киоски в Алатыре (на улицах Комиссариатская, Ленина, Чайковского, Юбилейная, Б. Хмельницкого) — за 10 тыс. рублей.

«Договора заключены с единственными желающими на приобретение данных киосков (строительных материалов от их демонтажа), рекомендованными (найденными) отделом имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря и администрацией Ядринского городского поселения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля 2020 года Арбитражный суд Чувашии признал открытое акционерное общество «Чувашпечать» несостоятельным (банкротом). В отношении него открыто конкурсное производство сроком до 2 августа 2020 года.

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