Москва, , 08:35 — REGNUM Арбитраж Москвы на 7 сентября 2020 года назначил заседание по иску Министерства обороны России к военному застройщику — АО «Главное управление обустройства войск». В споре речь идёт о свыше 33 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление подано 25 мая 2020 года, а 27 мая его приняла к производству судья Мищенко. Ведомство требует взыскать с ответчика 33 005 232,61 рубля, но подробности иска пока неизвестны.

Управление свыше 50 раз выступало исполнителем по контрактам, заключённым с министерством. Большинство из них касались строительства жилья для военнослужащих. Среди заказчиков услуг АО отметилось также ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов» Минобороны России. К примеру, по контракту на 7,05 млрд рублей АО «Главное управление обустройства войск» выполняло для него строительство и реконструкцию зданий для размещения военной академии Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого на территории военно-технического университета в Балашихе.

Напомним, в мае 2020 года иск к АО «Главное управление обустройства войск» подал также санируемый «Московский областной банк», который потребовал с ответчика свыше 802 млн рублей. Минобороны РФ также неоднократно судилось с подрядчиком. К примеру, 15 мая оно обратилось сразу с 50 исками.