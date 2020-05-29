Москва, , 08:28 — REGNUM В России на фоне пандемии коронавирусной инфекции и вызванного её последствиями кризиса возможны несколько вариантов развития ситуации на рынке труда. Так, при самом благоприятном сценарии количество потерявших работу в стране может увеличиться с докризисных 4,6% до 6−7%. Такие выводы сделали аналитики консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

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При самом негативном сценарии развития ситуации, которую эксперты назвали «Критический спад», рост числа безработных может достичь 12−15%. При этом в абсолютном выражении количество сокращений трудящихся граждан вырастет на 7,8 млн. В этом случае трудоустройство могут потерять до четверти занятых в торговле, сфере услуг, строительстве и недвижимости.

Однако самым вероятным, по мнению экономистов, является базовый сценарий «Тяни-толкай». Он предполагает относительно умеренный уровень сокращений — в среднем 8−10%. Так, в сфере услуг он может составить 11−16%, в торговле — 7−10%, в строительстве и недвижимости, а также промышленности — до 10%.

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Также, прогнозируют аналитики, в этом случае могут пострадать и такие отрасли, как сельское хозяйство, телекоммуникации, нефтегазовая, металлургия и горная промышленность, транспорт и логистика, финансовый сектор. Здесь сокращения могут достичь 4−6%.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России официальное количество безработных достигло 1,9 млн человек. Так, согласно данным Росстата, уровень безработицы в стране в апреле вырос на 23,4% по сравнению с предыдущим месяцем и достиг 5,8% от экономически активного населения.