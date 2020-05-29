Москва, , 08:21 — REGNUM Доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский не видит никакого смысла в предложении главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина раскрывать доходы топ-менеджеров государственных компаний. Комментируя данную инициативу на своих интернет-ресурсах, он, в частности, пояснил:

«Кудрин, призывая раскрыть доходы топ-менеджеров госкомпаний, надеется таким способом победить коррупцию. Даже не знаю, что сказать. Доходы топ-менеджмента уже много лет публичны, их можно найти в отчетности на сайтах этих госкомпаний. Таково требование закона вообще-то.

Победить коррупцию, препарировав официальный документ (налоговую декларацию), за достоверность сведений в которой декларант (топ и его ближайшие родственники) несёт полную ответственность? Ну знаете ли… Кудрин действительно считает, что топ-менеджеры поголовно идиоты, воруют исключительно налом, на который потом что-то покупают? И навыками прятать финансовые концы в воду не обладают?».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в том, что сейчас у топ-менеджеров госкомпаний нет обязанности раскрывать доходы, Счётная палата РФ усматривает «отсутствие единого подхода к профилактике коррупционных правонарушений». Поэтому, как сообщает РБК, Правительству РФ предложено ввести единый подход к раскрытию доходов топ-менеджеров компаний, блокирующий пакет акций которых принадлежит государству.

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